В США объяснили вывод российских войск из Херсона

Отвод российских войск из Херсона позволяет сохранить значительное количество наиболее опытных и подготовленных подразделений, которые могут быть использованы в «зимнем наступлении». Такой вывод в своей статье для19Fortyfive сделал бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис.

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11 ноября Минобороны России сообщило о завершении переброски российских войск на левый берег Днепра. Вывод войск командующий в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин объяснил тем, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться в текущей ситуации и функционировать. Генерал подчеркивал, что такое решение позволит сохранить жизни военных и боеспособность группировки войск. Министр обороны Сергей Шойгу согласился с его выводами. Оборона в Херсонской области будет организована по рубежу реки.

Дэниел Дэвис уверен, что перегруппировка войск была связана с предстоящим зимним наступлением, которое может начаться в конце декабря или начале января.

«Суровикину удалось сохранить 30 тысяч своих наиболее подготовленных и опытных солдат для использования в предстоящем наступлении. Он подготовил и оградил южный фронт от возможных фланговых атак украинской армии. Позже он будет иметь большие силы для использования в новой наступательной операции», - уверен он.

Бывший подполковник армии США также прогнозирует, что наступлению будет предшествовать новая серия массированных ракетных ударов по инфраструктуре Украины.