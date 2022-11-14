В Финляндии допустили подготовку солдат ВСУ на своей территории

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что не исключает проведения обучения украинских солдат на территории страны, передает ТАСС.

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Он отметил, что, как только прояснится конкретная роль Финляндии в тренировочной миссии Евросоюза, власти определят, где и каким образом наиболее целесообразно проводить обучение.

В настоящее время 20 финских инструкторов принимают участие в обучении солдат ВСУ в Великобритании, передают финские СМИ.