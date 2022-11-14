В Финляндии допустили подготовку солдат ВСУ на своей территории

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что не исключает проведения обучения украинских солдат на территории страны, передает ТАСС.
Он отметил, что, как только прояснится конкретная роль Финляндии в тренировочной миссии Евросоюза, власти определят, где и каким образом наиболее целесообразно проводить обучение.
В настоящее время 20 финских инструкторов принимают участие в обучении солдат ВСУ в Великобритании, передают финские СМИ.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен подготовить как минимум 15 тыс. украинских солдат в рамках тренировочной миссии ЕС. В начале октября он объявил о запуске этой тренировочной миссии. По его словам, в миссии готовы участвовать много стран.