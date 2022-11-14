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44 минуты назад

Минобороны Финляндии допустило подготовку украинских солдат на своей территории

Газета.Ruиещё 1

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что не исключает проведения обучения украинских солдат на территории страны, передает ТАСС.

В Финляндии допустили подготовку солдат ВСУ на своей территории
Фото: газета.ругазета.ру

Он отметил, что, как только прояснится конкретная роль Финляндии в тренировочной миссии Евросоюза, власти определят, где и каким образом наиболее целесообразно проводить обучение.

В настоящее время 20 финских инструкторов принимают участие в обучении солдат ВСУ в Великобритании, передают финские СМИ.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен подготовить как минимум 15 тыс. украинских солдат в рамках тренировочной миссии ЕС. В начале октября он объявил о запуске этой тренировочной миссии. По его словам, в миссии готовы участвовать много стран.

Армия,Антти Кайкконен,Жозеп Боррель,ЕС,
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