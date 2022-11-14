Плакаты с русским солдатом появились на домах в Италии

На домах в Италии появились плакаты с русским солдатом. В подписи говорится, что русские борются «за спасение Европы от американского рабства». Об этом сообщает Telegram-канал «Союз Добровольцев Донбасса».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фото изображен мужчина в военной форме с винтовкой в руках, а также военная техника. На плакате также имеется буква Z, итальянский флаг и надпись: «Мы там, где нужны».

«Русский солдат борется не только Zа свободу Донбасса, но и Zа спасение всей Европы от американского рабства», - говорится на плакате.

Уточняется, что плакаты появились в Риме.