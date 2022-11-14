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38 минут назад

Плакаты с русским солдатом появились на домах в Италии

Елена Прошина

На домах в Италии появились плакаты с русским солдатом. В подписи говорится, что русские борются «за спасение Европы от американского рабства». Об этом сообщает Telegram-канал «Союз Добровольцев Донбасса».

Плакаты с русским солдатом появились на домах в Италии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фото изображен мужчина в военной форме с винтовкой в руках, а также военная техника. На плакате также имеется буква Z, итальянский флаг и надпись: «Мы там, где нужны».

«Русский солдат борется не только Zа свободу Донбасса, но и Zа спасение всей Европы от американского рабства», - говорится на плакате.

Уточняется, что плакаты появились в Риме.

Италия прекратила поставки оружия Киеву

Ранее новое правительство Италии, которое возглавила лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони, приняло решение прекратить поставки вооружения на территорию Украины. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что единственно верным решением украинского конфликта может стать только мирные переговоры.

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