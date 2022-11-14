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42 минуты назад

В ДНР уничтожили украинский танк с наемниками

Lenta.ru

В Донецкой народной республике (ДНР) близ Артемовска уничтожен танк Вооруженных сил Украины, в котором находились наемники. Об этом РИА Новости заявил боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В ДНР уничтожили украинский танк с наемниками
Фото: ТАССТАСС

По словам члена ЧВК, на прошлой неделе украинские силы пытались совершить прорыв силами танков и бронемашин при поддержке пехоты. Большая часть техники была уничтожена, а прошедший дальше всех танк Т-64БМ «Булат» был остановлен выстрелом из гранатомета.

Появились данные о подготовке бойцов ЧВК Вагнера для боев на Украине

Согласно радиоперехвату экипаж этого танка — три человека — говорил на английском языке.

9 ноября сообщалось, что под Артемовском погиб 33-летний канадский наемник Йозеф Хильдебранд.

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