В ДНР уничтожили украинский танк с наемниками

В Донецкой народной республике (ДНР) близ Артемовска уничтожен танк Вооруженных сил Украины , в котором находились наемники. Об этом РИА Новости заявил боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

По словам члена ЧВК, на прошлой неделе украинские силы пытались совершить прорыв силами танков и бронемашин при поддержке пехоты. Большая часть техники была уничтожена, а прошедший дальше всех танк Т-64БМ «Булат» был остановлен выстрелом из гранатомета.