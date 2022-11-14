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49 минут назад

Мобилизованным пообещали досрочные выплаты за декабрь

Лера Букина

Мобилизованные граждане и их семьи могут рассчитывать на получение выплат за декабрь досрочно – до 25 декабря. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

В Минобороны пообещали досрочные выплаты мобилизованным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он заявил, что получил ответ от Минобороны по данному вопросу. Обычно выплаты за истекший месяц начисляют с 10-го по 20-е число.

«Минус такой схемы в том, что к Новогодним праздникам мобилизованный, а, значит, и его семья (жена, мать, дети) оставались без декабрьской выплаты», - написал депутат.

Во избежание такой ситуации Минобороны сделало исключение. Теперь деньги за декабрь граждане получат в тот же месяц. Так, у мобилизованных военных и их родственников будут средства перед новогодними праздниками.

7 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной операции насчитывается порядка 80 тысяч мобилизованных граждан. Из них около 50 тысяч человек участвуют в боевых действиях.

Ранее сообщалось, что военнослужащим по мобилизации и по контракту полагаются льготы. В частности, кредитные каникулы ввели для всех участников СВО на срок службы плюс 30 дней. Также в стране предусмотрели мораторий на налоговый контроль и блокировку счетов мобилизованных. Кроме того, для таких граждан существуют социальные льготы. Речь идет о бесплатном проезде, путевках в санаторий и лекарствах, продовольственном и жилищном обеспечении, государственном страховании и преимущественном праве на поступление в вузы.

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