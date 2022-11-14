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38 минут назад

СМИ: ВСУ начали переброску войск из-под Херсона к ЛНР

Никита Бородкин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои войска из-под Херсона в направлении Луганской Народной Республики (ЛНР). Как сообщает URA.RU, об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко.

По его словам, подкрепления прибыли в районе населенного пункта Лозовая, который находится юго-западнее Стельмаховке. По его словам, свежие силы с херсонского направления прибыли для «усиления ударной группировки» в направлении Сватово.

Напомним, что 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу утвердил вывод войск с правого берега Днепра в Херсонской области. Оборона в регионе будет организована по рубежу реки. Переброску войск завершили 11 ноября — при маневре военные не оставили ни одной единицы военной техники и снаряжения, потерь среди личного состава нет.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявлял о переброске украинских войск из-под Херсона на Запорожье. По его словам, в этом направлении стало больше личного состава ВСУ.

Армия,Видео,СВО,Владимир Рогов,Андрей Марочко,Сергей Шойгу,
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