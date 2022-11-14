Возвращенные из украинского плена военные РФ рассказали об издевательствах

Российские военнослужащие, возвращенные в Россию , рассказали следователям о фактах издевательств над ними в украинском плену. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Следственного комитета РФ , по этим фактам проводятся доследственные проверки.

"Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали следователям СК о многочисленных фактах издевательств над ними", - отметили в ведомстве.

Так, один из них сообщил, что украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, а также надели мешок на голову и не снимали несколько дней, избивая на протяжении всего этого времени. Они устроили россиянину допрос, так как ответы им не понравились, приставили пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать.