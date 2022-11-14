Возвращенные из украинского плена военные РФ рассказали об издевательствах

Российские военнослужащие, возвращенные в Россию, рассказали следователям о фактах издевательств над ними в украинском плену. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Следственного комитета РФ, по этим фактам проводятся доследственные проверки.
"Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали следователям СК о многочисленных фактах издевательств над ними", - отметили в ведомстве.
Так, один из них сообщил, что украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, а также надели мешок на голову и не снимали несколько дней, избивая на протяжении всего этого времени. Они устроили россиянину допрос, так как ответы им не понравились, приставили пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать.
"Последнюю угрозу украинские националисты выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей. Угроза лишения жизни была настолько реальной, что только пролежав в таком положении порядка 5 часов, он понял, что будет жить", - сообщили в СК.
О подобных фактах следователям рассказывают военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. По информации СК, все они содержат примеры того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания.
"Сотрудники Следственного комитета в ходе доследственных проверок дадут правовую оценку каждому такому случаю", - заключили в СК.