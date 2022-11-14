В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
45 минут назад

Возвращенные в Россию из украинского плена военные рассказали об издевательствах над ними

ТАСС

Российские военнослужащие, возвращенные в Россию, рассказали следователям о фактах издевательств над ними в украинском плену. Как сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Следственного комитета РФ, по этим фактам проводятся доследственные проверки.

Возвращенные из украинского плена военные РФ рассказали об издевательствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российские военнослужащие, которые в результате обмена пленными с украинской стороной были возвращены на территорию Российской Федерации, рассказали следователям СК о многочисленных фактах издевательств над ними", - отметили в ведомстве.

Так, один из них сообщил, что украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, а также надели мешок на голову и не снимали несколько дней, избивая на протяжении всего этого времени. Они устроили россиянину допрос, так как ответы им не понравились, приставили пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать.

"Последнюю угрозу украинские националисты выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей. Угроза лишения жизни была настолько реальной, что только пролежав в таком положении порядка 5 часов, он понял, что будет жить", - сообщили в СК.

О подобных фактах следователям рассказывают военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. По информации СК, все они содержат примеры того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания.

"Сотрудники Следственного комитета в ходе доследственных проверок дадут правовую оценку каждому такому случаю", - заключили в СК.

Армия,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители