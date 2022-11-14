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7 минут назад

Российский сапер погиб после обстрела ВСУ

Lenta.ru

Сапер Вооруженных сил России погиб после обстрела со стороны Украины в Курской области. Об этом сообщил источник «Известий».

Российский сапер погиб после обстрела ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, еще двое российских военных получили ранения. Другие подробности происшествия устанавливаются.

Официальных комментариев от Минобороны и администрации российского региона пока не поступало.

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Ранее сообщалось, что в Белгородской области в 15 километрах от границы с Украиной погиб 19-летний российский солдат.

Гибель россиянина подтвердил колледж, где он учился. Известно, что молодого человека призвали в армию на срочную службу 1 июля 2021 года. В феврале его отправили на границу с Украиной.

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