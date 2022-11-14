Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Иловайск и Торез

Войска Украины обстреляли Иловайск и Торез, сообщает в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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Отмечается, что по городу Иловайску было выпущено четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS, по городу Торезу - шесть ракет.

Обстрел произошел в 4:45.