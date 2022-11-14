Украинский военный перепутал ВСУ с российской армией и оказался в плену

Украинский военный перепутал Вооруженные силы Украины (ВСУ) с российской армией и попал в плен. Его рассказ опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Фото: Flickr / U.S. Army Europe Images Flickr / U.S. Army Europe Images

На кадрах, подписанных «Трагикомедия со счастливым концом», украинский военный рассказывает, как оказался в плену. По его словам, позиции ВСУ сначала располагались у лесополосы, куда он прибыл вместе с другими бойцами.

«Нас привезли, сказали, что нужно нести дежурство в одном окопе. Рядом вроде наши гранатометчики стояли. Ну, думаю, стоят и стоят. Они к нам не подходят — мы к ним не походим», — продолжил попавший плен военный.

На «несущих дежурство» украинских военных сначала никто не обращал внимания. Пленный отметил, что заметил странности, когда военные «начали как-то по-разному снаряды метать». Сначала он подумал, что сослуживцы поменяли позиции.

«Потом выхожу, смотрю, какой-то парень стоит. Я думаю, надо подойти, с ним поговорить», — добавил боец ВСУ.

Он обратился к мужчине, однако тот оказался российским военным.

«Идем... Я говорю: "Я так понял, что вы не с Украины". А он мне отвечает: "Ты правильно понял"», — раскрыл подробности попавший в плен украинец.