В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

В России создадут костюм «железного человека» для военных

Lenta.ruиещё 4

Заместитель гендиректора предприятия-производителя боевой экипировки и средств бронезащиты «Армоком» Олег Фаустов рассказал, что в России создадут костюм «железного человека» из композитной брони. Он закроет тело военного по принципу доспехов, сообщает РИА Новости.

В России создадут костюм «железного человека» для военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фаустов сообщил, что ВС РФ получат покрывающий тело костюм в рамках проекта экипировки российского солдата будущего нового поколения «Легионер». Для поддержки костюма потребуется экзоскелет, отметил он. Замглавы «Армокома» назвал разработку экипировки приоритетной работой всех ведущих военных держав.

«Машины сами по себе не могут занимать те или иные рубежи и территории, туда в любом случае заходит человек. Для этого он, естественно, должен быть максимально защищен, поэтому все ведущие армии мира, и мы тут не исключение, рассматривают возможность создания такого "железного человека"», — подчеркнул специалист.

Ранее вице-премьер России и глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о производстве экипировки для мобилизованных в три смены. По его словам, сейчас формируется госзаказ на 2023 — 2024 годы.

Армия,Олег Фаустов,Денис Мантуров,Верховный суд,Минпромторг,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители