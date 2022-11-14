Американский разведчик обвинил США в поддержке националистов на Украине

Американская администрация во главе президента Джо Байдена помогает и поддерживает на Украине националистов, которые подражают немецким нацистам, сообщают «Известия» со ссылкой на заявления бывшего американского офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера.
По его словам, Степан Бандера создал свою идею современного национализма Украины. Именно он сказал, что украинцы ― не часть Галиции и России, а самостоятельная этническая группа. Украинский национализм берет свои корни из его идеологии, заявил Риттер.
Офицер в отставке подчеркнул, что украинский национализм исповедует идеи белого превосходства. Именно по этой причине немецких военных встречали с цветами и песнями, когда во время Великой Отечественной войны те вторглись в Западную Украину, а 80 тысяч украинцев сразу вступили в ряды СС и позже действовали в составе карательных батальонов.
По мнению Риттера, с моральной точки зрения нельзя поддерживать и признавать законным всё, что связано с Бандерой.
«Боже милостивый, конгресс [США] пустил четырех таких идиотов в здание! Мы пригласили четырех членов [батальона] «Азов» [запрещенная в России террористическая организация] в сентябре, мы накормили и напоили их», ― подчеркнул отставной американский офицер.