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36 минут назад

Американский разведчик обвинил США в поддержке националистов на Украине

Елена Прошина

Американская администрация во главе президента Джо Байдена помогает и поддерживает на Украине националистов, которые подражают немецким нацистам, сообщают «Известия» со ссылкой на заявления бывшего американского офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера.

Американский разведчик обвинил США в поддержке националистов на Украине
Фото: ТАССТАСС

По его словам, Степан Бандера создал свою идею современного национализма Украины. Именно он сказал, что украинцы ― не часть Галиции и России, а самостоятельная этническая группа. Украинский национализм берет свои корни из его идеологии, заявил Риттер.

Офицер в отставке подчеркнул, что украинский национализм исповедует идеи белого превосходства. Именно по этой причине немецких военных встречали с цветами и песнями, когда во время Великой Отечественной войны те вторглись в Западную Украину, а 80 тысяч украинцев сразу вступили в ряды СС и позже действовали в составе карательных батальонов.

По мнению Риттера, с моральной точки зрения нельзя поддерживать и признавать законным всё, что связано с Бандерой.

«Боже милостивый, конгресс [США] пустил четырех таких идиотов в здание! Мы пригласили четырех членов [батальона] «Азов» [запрещенная в России террористическая организация] в сентябре, мы накормили и напоили их», ― подчеркнул отставной американский офицер.

Армия,Скотт Риттер,Степан Бандера,Джозеф Байден,
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