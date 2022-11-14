Американский разведчик обвинил США в поддержке националистов на Украине

Американская администрация во главе президента Джо Байдена помогает и поддерживает на Украине националистов, которые подражают немецким нацистам, сообщают «Известия» со ссылкой на заявления бывшего американского офицера разведки морской пехоты США Скотта Риттера.

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По его словам, Степан Бандера создал свою идею современного национализма Украины. Именно он сказал, что украинцы ― не часть Галиции и России, а самостоятельная этническая группа. Украинский национализм берет свои корни из его идеологии, заявил Риттер.

Офицер в отставке подчеркнул, что украинский национализм исповедует идеи белого превосходства. Именно по этой причине немецких военных встречали с цветами и песнями, когда во время Великой Отечественной войны те вторглись в Западную Украину, а 80 тысяч украинцев сразу вступили в ряды СС и позже действовали в составе карательных батальонов.

По мнению Риттера, с моральной точки зрения нельзя поддерживать и признавать законным всё, что связано с Бандерой.