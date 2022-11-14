В результате обстрела ВСУ Сабовки повреждены жилые дома и школа

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Сабовка в Луганской народной республики повреждены несколько жилых домов и школа. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что при обстреле повреждено остекление и фасады в частных жилых домах и школе на окраине населенного пункта. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, украинские военные произвели обстрел населенного пункта Сабовка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив пять ракет.
Накануне бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявлял, что система противовоздушной обороны предотвратила попытку Вооруженных сил Украины обстрелять пригород Луганска. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.