В результате обстрела ВСУ Сабовки повреждены жилые дома и школа

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Сабовка в Луганской народной республики повреждены несколько жилых домов и школа. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters Valentyn Ogirenko/Reuters

Уточняется, что при обстреле повреждено остекление и фасады в частных жилых домах и школе на окраине населенного пункта. Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, украинские военные произвели обстрел населенного пункта Сабовка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив пять ракет.