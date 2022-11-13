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1 час назад

При попытке высадиться на Кинбурнскую косу уничтожены 20 украинских диверсантов

Российская Газета

В воскресенье утром при попытке высадиться на Кинбурнскую косу (в районе села Покровское Николаевской области) была уничтожена диверсионная группа 73-го морского центра специальных операций ВСУ. Об этом сообщил журналистам представитель силовых структур.

Украинских диверсантов уничтожили при попытке высадиться на Кинбурнскую косу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, было уничтожено порядка 20 украинских диверсантов.

"Подтверждено поражение четырех легкомоторных плавательных средств", - добавил представитель силовиков (цитата по РИА Новости).

В пятницу сообщалось, что российские минометчики уничтожили в Запорожье украинскую диверсионную группу.

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