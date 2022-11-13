Армия РФ отбила атаку ВСУ на левобережную часть Херсонской области

В Херсонской области на левом берегу реки Днепр огнем артиллерии была уничтожена разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Украины . Об этом журналистам рассказал представитель силовых структур России .

«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых военных Вооруженных сил Украины. [Она] занималась доразведкой местности, мест позиции дислокации Вооруженных сил министерства обороны, а также объектов критической инфраструктуры», — передает слова представителя российских силовых структур ТАСС.

Он добавил, что на месте базирования диверсантов обнаружено большое количество стрелкового оружия, гранатометов и другого вооружения. А также фрагментарные останки человеческих тел.