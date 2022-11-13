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30 минут назад

Армия РФ отбила атаку украинских боевиков на левобережную часть Херсонской области

Ura.Ru

В Херсонской области на левом берегу реки Днепр огнем артиллерии была уничтожена разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Украины. Об этом журналистам рассказал представитель силовых структур России.

Армия РФ отбила атаку ВСУ на левобережную часть Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, состоящей из кадровых военных Вооруженных сил Украины. [Она] занималась доразведкой местности, мест позиции дислокации Вооруженных сил министерства обороны, а также объектов критической инфраструктуры», — передает слова представителя российских силовых структур ТАСС.

Он добавил, что на месте базирования диверсантов обнаружено большое количество стрелкового оружия, гранатометов и другого вооружения. А также фрагментарные останки человеческих тел.

Рогозин описал происходящее в зоне СВО фразой «либо мы, либо они»

Ранее командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин на заседании в Минобороны России сообщил, что ВС РФ должны занять оборону по левому берегу Днепра. Отвод войск из Херсона и с правого берега Днепра санкционировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Также российские войска ликвидировали около 20 диверсантов на Кинбурнской косе. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ начали перебрасывать войска с Херсонского направления на Запорожское.

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