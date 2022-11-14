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7 минут назад

В Херсонской области заявили, что Кинбурнская коса находится под полным контролем России

ТАССиещё 2

Кинбурнская коса Николаевской области, расположенная на левом берегу Днепра, находится под полным контролем Вооруженных сил России. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Сальдо: Кинбурнская коса находится под полным контролем России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее несколько пабликов в соцсетях сообщали, что на косу высадился десант Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторые из них сообщали, что украинские войска якобы уже контролируют полуостров.

"Кинбурнский полуостров, который в обиходе называют косой, находится под полным контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Сегодня противник попыток высадиться на него не предпринимал", - говорится в сообщении.

В воскресенье сообщалось, что диверсионная группа морского центра специальных операций ВСУ уничтожена при попытке высадки в районе села Покровское на Кинбурнской косе в Николаевской области. Уничтожено четыре плавсредства и до 20 военных.

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