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6 минут назад

Рогозин описал происходящее в зоне СВО фразой «либо мы, либо они»

Lenta.ru

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин описал происходящее в зоне проведения специальной военной операции (СВО) фразой «либо мы, либо они» и заявил, что России необходимо идти до конца. Его цитирует РИА Новости.

Рогозин описал происходящее в зоне СВО фразой «либо мы, либо они»
Фото: ТАССТАСС

По словам Рогозина, обе стороны замотивированы: и российские военнослужащие, и украинские. Он также призвал оценивать противника очень серьезно.

«Это экзистенциальный выбор для нашей Родины — либо мы, либо они. Мы сегодня схватились в смертельной схватке с лютым врагом, который ставит под сомнение все существование нашей страны. Поэтому мотивация наша должна быть — идти до конца», — порассуждал бывший глава госкорпорации.

По мнению Рогозина, это «борьба вдолгую». Он также напомнил, что подготовка к конфликту велась несколько лет.

Ранее он заявлял, что будет находиться на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой. В конце октября в сети появилось фото Рогозина с передовой в Запорожской области. Сообщалось, что в зоне проведения СВО он взял себе позывной «Космос».

Армия,СВО,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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