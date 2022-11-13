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43 минуты назад

Минобороны: атаки ВСУ на трех направлениях провалились

Илья Родин

Атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях оказались безуспешными. Продвижение украинских подразделений остановили российские военные, заявили в Минобороны России. Сводка опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минобороны пояснили, что на Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предприняли две попытка атаковать позиции ВС РФ в районе поселка Новоселовское в ЛНР.

В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские военные понесли значительные потери и были отброшены на исходные позиции. Также были сорваны попытки наступления в районе сел Змиевка и Владимировка.

Названы сроки возможной атаки ВСУ на запорожском направлении

По данным ведомства, в общей сложности противник недосчитался на Купянском направлении 110 солдат и офицеров, потерял 12 единиц техники, в том числе, два танка.

На Красно-Лиманском направлении были отбиты две атаки ВСУ в районе города Макеевка в ЛНР. Кроме того, была сорвана атака украинских бойцов в направлении села Червонопоповка в ЛНР, отбито наступление в районе села Стельмаховка.

На Южно-Донецком направлении ВСУ безуспешно пытались контратаками остановить продвижение российских войск. Решительные действия штурмовых групп и удары артиллерии позволили отразить противника и рассеять его.

Армия,Видео,СВО,Верховный суд,Минобороны России,
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