Атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях оказались безуспешными. Продвижение украинских подразделений остановили российские военные, заявили в Минобороны России. Сводка опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.

В Минобороны пояснили, что на Купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ предприняли две попытка атаковать позиции ВС РФ в районе поселка Новоселовское в ЛНР.

В результате ударов артиллерии и армейской авиации украинские военные понесли значительные потери и были отброшены на исходные позиции. Также были сорваны попытки наступления в районе сел Змиевка и Владимировка.

По данным ведомства, в общей сложности противник недосчитался на Купянском направлении 110 солдат и офицеров, потерял 12 единиц техники, в том числе, два танка.

На Красно-Лиманском направлении были отбиты две атаки ВСУ в районе города Макеевка в ЛНР. Кроме того, была сорвана атака украинских бойцов в направлении села Червонопоповка в ЛНР, отбито наступление в районе села Стельмаховка.