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55 минут назад

Путин поручил провести демобилизацию студентов Донбасса

Илья Родин

Президент России Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию призванных ранее на военную службу студентов Донбасса, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что студенты ЛНР и ДНР были мобилизованы до вступления республик в состав Российской Федерации.

«В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России», - пояснил Песков.

Он уточнил, что на фоне этого Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения.

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Напомним, что согласно указу о частичной мобилизации, студенты высших учебных заведений не подлежат призыву в ряды ВС РФ и отправке в зону проведения спецоперации.

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