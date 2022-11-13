Президент России Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию призванных ранее на военную службу студентов Донбасса, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что студенты ЛНР и ДНР были мобилизованы до вступления республик в состав Российской Федерации.

«В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России», - пояснил Песков.

Он уточнил, что на фоне этого Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения.