ВСУ из-за нехватки артиллерии начали использовать устаревшие пушки, которые долго хранились на складах. Об этом рассказал член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов.

Так, 93-я бригада ВСУ применяет гаубицы М-46 калибра 130 мм, созданные в начале 1950-х годов. Когда-то это было одно из самых дальнобойных орудий, которое могло вести огонь на дистанции до 27 километров.

"Уже воюют советскими пушками сталинских времён, а где же декоммунизация?" - написал Рогов.

Ранее Минобороны сообщило, что в районе города Запорожье российские военные уничтожили батареи американских гаубиц М777 и до 30 иностранных инструкторов и наемников из состава артиллерийских расчетов.