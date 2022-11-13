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1 час назад

Рогов: На позициях ВСУ заметили устаревшие пушки сталинских времен

Российская Газета

ВСУ из-за нехватки артиллерии начали использовать устаревшие пушки, которые долго хранились на складах. Об этом рассказал член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов.

На позициях ВСУ заметили устаревшие пушки сталинских времен
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, 93-я бригада ВСУ применяет гаубицы М-46 калибра 130 мм, созданные в начале 1950-х годов. Когда-то это было одно из самых дальнобойных орудий, которое могло вести огонь на дистанции до 27 километров.

"Уже воюют советскими пушками сталинских времён, а где же декоммунизация?" - написал Рогов.

Ранее Минобороны сообщило, что в районе города Запорожье российские военные уничтожили батареи американских гаубиц М777 и до 30 иностранных инструкторов и наемников из состава артиллерийских расчетов.

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Согласно последним данным Минобороны, по состоянию на 13 ноября российские военные уничтожили 3577 орудий полевой артиллерии и минометов ВСУ.

Армия,СВО,Владимир Рогов,
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