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11 минут назад

Названы сроки возможной атаки ВСУ на запорожском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что атака ВСУ на запорожском направлении начнется через две недели. Такой срок он назвал в интервью ТАСС.

Названы сроки возможной атаки ВСУ на запорожском направлении
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рогов отметил, что возможная атака потребует от ВСУ переброски подразделений численностью до 40 тысяч человек.

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Сейчас эти военнослужащие находятся на херсонском направлении, но после того, как они окажутся на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, можно ожидать перехода украинских сил к активным действиям.

«Мы в ожидании. Думаю, это ожидание продлится до момента перегруппировки ВСУ, потому что порядка 40 тысяч человек пойдут к нам, тут нет сомнений. Я думаю, что обострение на линии фронта может произойти в течение одной или двух недель», — сказал Рогов.

Ранее Рогов заявлял, что именно запорожское направление является приоритетным для ВСУ. Он связывал это с желанием украинского президента Владимира Зеленского рассечь фронт и российскую группировку войск, чтобы затем выйти к Бердянску

Армия,Владимир Рогов,Владимир Зеленский,Минобороны России,
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