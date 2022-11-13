Названы сроки возможной атаки ВСУ на запорожском направлении

«Мы в ожидании. Думаю, это ожидание продлится до момента перегруппировки ВСУ, потому что порядка 40 тысяч человек пойдут к нам, тут нет сомнений. Я думаю, что обострение на линии фронта может произойти в течение одной или двух недель», — сказал Рогов.