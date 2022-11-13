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16 минут назад

Рогозин заявил, что позывной "Сармат" ему придумали товарищи в зоне СВО

Газета.Ru

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который находится в данный момент в зоне проведения спецоперации, заявил, что позывной в честь ракеты «Сармат» для него придумали боевые товарищи. Об этом сообщает РИА Новости.

Рогозин рассказал, кто придумал ему позывной "Сармат"
Фото: СкриншотСкриншот

«Я позывной не выбирал, но мои товарищи — они просто меня вот так называют. Поэтому, собственно говоря, такой позывной закрепился», — сказал он.

Рогозин отметил, что ранее возглавлял рабочую группу, которая реализовала начало летно-конструкторских испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».

Появление данной ракеты, по его словам, является уникальным событием.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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