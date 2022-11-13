Рогозин рассказал, кто придумал ему позывной "Сармат"

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который находится в данный момент в зоне проведения спецоперации, заявил, что позывной в честь ракеты «Сармат» для него придумали боевые товарищи. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я позывной не выбирал, но мои товарищи — они просто меня вот так называют. Поэтому, собственно говоря, такой позывной закрепился», — сказал он.
Рогозин отметил, что ранее возглавлял рабочую группу, которая реализовала начало летно-конструкторских испытаний тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
Появление данной ракеты, по его словам, является уникальным событием.