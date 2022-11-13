NYT: зима может сказаться на интенсивности конфликта на Украине

Боевые действия на Украине могут приостановиться на несколько месяцев из-за зимы. Об этом пишут обозреватели Хелен Купер, Эрик Шмитт и Джулиан Э. Барнс в статье для газеты New York Times.

Фото: минобороны рф минобороны рф

По мнению обозревателей, дожди и грязь уже привели к некоторому замедлению боевых действий, проблемам с передвижением войск.

Соответственно, полагают авторы статьи, грядущие сильные снегопады и морозы также замедлят ход военного конфликта на Украине.

Из-за проблем с переброской войск конфликт вступит в новую фазу, считают эксперты. Прежде всего, российские войска сосредоточатся на нанесении ударов по инфраструктуре противника. В свою очередь, ВСУ продолжат проводить диверсии на приграничных территориях.