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17 минут назад

Минцифры Украины: в семи областях страны объявлена воздушная тревога

Газета.Ruиещё 2

Минцифры Украины обновило данные онлайн-карты, исходя из которых следует, что воздушная тревога затронула семь областей страны. В частности, она прозвучала в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Минцифры Украины: в семи областях страны объявлена воздушная тревога
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской области.

Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Харьковской области. После этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по предварительным данным, в результате взрыва пострадал промышленный объект в индустриальном районе.

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