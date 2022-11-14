Минцифры Украины: в семи областях страны объявлена воздушная тревога

Минцифры Украины обновило данные онлайн-карты, исходя из которых следует, что воздушная тревога затронула семь областей страны. В частности, она прозвучала в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Кроме того, тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской области.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Харьковской области. После этого мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по предварительным данным, в результате взрыва пострадал промышленный объект в индустриальном районе.