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57 минут назад

Минобороны отчиталось о неудачных попытках атак ВСУ в ЛНР

Lenta.ruиещё 8

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 90 человек в ходе неудачных попыток атак в направлении населенного пункта Червонопоповка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Минобороны отчиталось о неудачных попытках ВСУ атаковать ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На красно-лиманском направлении в результате активных действий подразделений российских войск отражена атака двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных иностранными наемниками, в направлении населенного пункта Червонопоповка», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В результате атак ВСУ потеряли до 90 человек личного состава, пять боевых бронированных машин, а также шесть пикапов.

Ранее Министерство обороны России показало кадры ударов вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» по позициям и технике ВСУ. На публикуемых кадрах видно, как персонал снаряжает вертолет ракетами, после чего техника вылетает на выполнение боевой задачи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Армия,Владимир Путин,Минобороны России,
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