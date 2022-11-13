Рогозин пообещал оставаться на передовой до «необратимой победы» России

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который в настоящий момент находится в зоне специальной военной операции, заявил, что останется на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Рогозин подчеркнул, что планирует быть в зоне спецоперации «ровно столько, сколько будет нужда» в нем.
«Когда сделаем свое дело — думаю, что в этот момент, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю», — сказал он.
Кроме того, экс-глава «Роскосмоса» указал на то, что ни он, ни его соратники не являются туристами, а также теми, кто прибыл в Донбасс, чтобы «покрасоваться перед камерой». Он отметил, что находится на передовой с теми, кто отвечает за оснащение батальонов.
«Мы говорим с бригадой артиллерийской, мы говорим с корпусом, мы выясняем потребности. Мы смотрим, как применяются те или иные технологии непосредственно на поле боя. То есть мы становимся частью этого общего. И как мы потом можем оторваться?» — пояснил Рогозин.