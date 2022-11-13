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11 минут назад

Рогозин заявил, что будет оставаться на передовой до победы России

Газета.Ru

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который в настоящий момент находится в зоне специальной военной операции, заявил, что останется на передовой до того момента, когда победа России станет необратимой. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Рогозин пообещал оставаться на передовой до «необратимой победы» России
Фото: РоскосмосРоскосмос

Рогозин подчеркнул, что планирует быть в зоне спецоперации «ровно столько, сколько будет нужда» в нем.

«Когда сделаем свое дело — думаю, что в этот момент, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю», — сказал он.

Кроме того, экс-глава «Роскосмоса» указал на то, что ни он, ни его соратники не являются туристами, а также теми, кто прибыл в Донбасс, чтобы «покрасоваться перед камерой». Он отметил, что находится на передовой с теми, кто отвечает за оснащение батальонов.

«Мы говорим с бригадой артиллерийской, мы говорим с корпусом, мы выясняем потребности. Мы смотрим, как применяются те или иные технологии непосредственно на поле боя. То есть мы становимся частью этого общего. И как мы потом можем оторваться?» — пояснил Рогозин.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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