Украинские войска оставили Майорск

Общественный деятель и военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Кухар сообщил об уходе украинских бойцов из Майорска возле Горловки . Об этом в воскресенье, 13 ноября, пишет mk.ru.

Кухар добавил, что отбить город обратно невозможно, поскольку в этом районе у ВСУ очень слабая поддержка артиллерии — в 10 раз меньше, чем у России.