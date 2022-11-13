Пригожин прокомментировал казнь перешедшего на сторону ВСУ заключенного

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть"», — прокомментировал произошедшее Пригожин.