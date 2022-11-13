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1 час назад

Пригожин прокомментировал казнь перешедшего на сторону ВСУ заключенного

Lenta.ru

Казнь перешедшего на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) бывшего российского заключенного, можно оценить словами «собаке — собачья смерть».

Пригожин прокомментировал казнь перешедшего на сторону ВСУ заключенного
Фото: ТАССТАСС

Об этом заявил предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба компании во «ВКонтакте».

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Ранее в сети разошлись видео, на котором некоего Евгения Нужина якобы казнили кувалдой за то, что он, являясь бойцом ЧВК «Вагнер», бежал на сторону ВСУ.

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть"», — прокомментировал произошедшее Пригожин.

Ранее предприниматель заявил, что российских заключенных, желающих отправиться в зону специальной военной операции, очень высокий уровень ответственности. По его словам, «заключенные — это обычные мужики от сохи, которым в жизни когда-то не повезло».

Армия,Евгений Пригожин,
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