NYT: ВСУ зимой могут начать наносить удары на подконтрольных РФ территориях

Украина может развернуть зимой скрытую компанию, чтобы показать, что Вооруженные силы страны могут нанести ответные удары на подконтрольных России территориях. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

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Как сообщает газета, высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена считают, что зимой из-за погоды конфликт на Украине вступит в новую фазу.

По словам американских чиновников, Россия может усилить атаки на инфраструктуру Украины. В свою очередь Киев, по мнению аналитиков, может начать скрытую кампанию, призванную показать, что Украина может нанести ответные удары на подконтрольной РФ территории.

«Украинцы, похоже, собираются продолжать настаивать на саботаже и иверсионных атаках на российских позициях», — сказал старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований Сет Дж. Джонс.

По его словам, речь идет о «целенаправленных убийствах и саботаже против контролируемых Россией районов внутри Украины».

Представители администрации президента США также призвали использовать зимнее затишье для восстановления поставок оборонительного и наступательного оружия Украине.