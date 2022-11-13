Bloomberg: Япония готовится к возможному военному конфликту с Китаем

Власти Японии постепенно наращивают военный потенциал страны и усиливают сотрудничество с Вашингтоном на фоне угрозы военного противостояния с Китаем, заявил в статье для Bloomberg обозреватель Хал Брэндс.

Брэндс подчеркнул, что мнимая угроза китайской агрессии «производит тихую революцию в японском государственном управлении и подталкивает нацию к подготовке к войне».

По мнению обозревателя, в случае нападения КНР на Тайвань, Токио будет активно этому противодействовать. Он добавил, что беспокойство Японии по этому вопросу становится все сильнее на фоне роста возможностей Китая.

По оценке аналитика, силовой захват Тайваня подразделениями НОАК будет иметь тяжелые последствия для Японии. В частности, Пекин может перекрыть важные торговые пути, усилить давление вокруг спорных островов Сенкаку, а также другими способами осложнить жизнь своему историческому сопернику.

На фоне этого, отметил автор статьи, японские высокопоставленные чиновники заявляют, что «завтрашняя Восточная Азия может стать сегодняшней Украиной».