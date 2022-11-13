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51 минуту назад

НАТО показательно усилили военную активность в Арктике

Lenta.ru

Военно-морские силы (ВМС) США и Королевский военно-морской флот Великобритании отправляют свои авианосцы в Арктику, чтобы показать России свою обеспокоенность ее действиями в регионе. Об этом пишет издание 19fortyfive.

НАТО показательно усилили военную активность в Арктике
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Страны НАТО активизируют свою деятельность в Арктике, который считается регионом низкой напряженности, поскольку Москва усилила военное присутствие в регионе. ВМС США и британский флот поэтапно развертывают свои авианосцы на севере региона, пишет издание.

Ранее в ноябре Военно-воздушные силы (ВВС) США в рамках концепции Rapid Dragon провели в Арктике испытание самолета MC-130J Commando II, в ходе которого был отработан учебный сброс палеты с крылатыми стелс-ракетами большой дальности AGM-158B Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER).

«Это ставит эту штуку в зону досягаемости России. Мы намеренно пытаемся быть провокационными без того, чтобы эскалировать. Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», — объяснил подполковник европейского командования специальных операций Лоуренс Мельников.

Армия,НАТО,
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