В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
18 минут назад

«Калашников» назначили руководить поставками боевой экипировки в ВС России

Деловая газета "Взгляд"

Концерн «Калашников» назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, эта мера нужна в том числе для обеспечения необходимым оборудованием массового пополнения ВС России – более 300 тысяч мобилизованных, заявил информированный источник.

«Калашников» назначен координатором поставок боевой экипировки для армии
Фото: пресс-служба АО "Концерн "Калашников"пресс-служба АО "Концерн "Калашников"

По словам источника, решением Минпромторга концерн «Калашников» назначен координатором по поставкам элементов боевой экипировки.

Российские мобилизованные рассказали о службе в Запорожской области

Теперь предприятия, поставляющие элементы боевой экипировки военнослужащим будут на регулярной основе отчитываться «Калашникову» о поставках шлемов, бронежилетов, и иных элементов экипировки в ВС России, передает РИА «Новости».

По словам источника, выбор ведомства пал на концерн, так как в его состав входит ЦНИИточмаш, выступавший головным по проектам экипировки первого и второго поколения («Бармица» и «Ратник»)».

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что Минобороны России устранило все недостатки, связанные с обеспечением экипировкой участников специальной военной операции на Украине.

Напомним, в Кремле заявили, что проблемы с экипировкой для мобилизованных россиян будут решены, для этого принимаются энергичные меры.

Армия,Виктор Бондарев,Верховный суд,Минобороны России,ЦНИИТОЧМАШ,Ижмаш,Минпромторг,Совет Федерации,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители