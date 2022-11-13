Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета

Минобороны России рассказало о боевой работе многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России в ходе спецоперации на Украине и уничтожении одним из них украинского самолета.

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Ведомство сообщило в Telegram, что полеты истребителей проводятся с подвешенными ракетами различного класса. Су-35С обнаружил воздушную цель и опознал ее как самолет противника. Цель была уничтожена ракетным вооружением.

Сообщается, что истребители выполняют патрулирование и прикрывают штурмовую авиацию, а также вертолеты при нанесении авиаударов по военным объектам и технике вооруженных сил Украины.