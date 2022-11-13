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1 час назад

Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета российским Су-35С

Деловая газета "Взгляд"

Минобороны России рассказало о боевой работе многоцелевых истребителей Су-35С ВКС России в ходе спецоперации на Украине и уничтожении одним из них украинского самолета.

Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ведомство сообщило в Telegram, что полеты истребителей проводятся с подвешенными ракетами различного класса. Су-35С обнаружил воздушную цель и опознал ее как самолет противника. Цель была уничтожена ракетным вооружением.

Сообщается, что истребители выполняют патрулирование и прикрывают штурмовую авиацию, а также вертолеты при нанесении авиаударов по военным объектам и технике вооруженных сил Украины.

Напомним, российское военное ведомство также сообщило об уничтожении украинской бронетехники штурмовиками Су-25 ВКС России.

Армия,Минобороны России,
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