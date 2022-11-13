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7 минут назад

Каховская ГЭС из-за обстрелов со стороны ВСУ получила грандиозные повреждения

Елена Прошина

Каховская гидроэлектростанция в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины получила сильные повреждения, но они могут быть устранены. Ремонт займет не менее года даже в случае использования современных технологий. Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

Власти заявили о грандиозных разрушениях Каховской ГЭС
Фото: ТАССТАСС

По его словам, степень разрушения Каховской ГЭС «грандиозна». Он отметил, что конструкция в свое время была построена быстро, поэтому современные технологии позволят восстановить ее в кратчайшие сроки.

В Новой Каховке заявили об эвакуации значительной части жителей

При этом Леонтьев подчеркнул, что «достаточно быстро» следует толковать с оглядкой на «масштабы Вселенной». Ремонт Каховской ГЭС займет не менее года, точные сроки установят специалисты.

Леонтьев подчеркнул, что многие объекты инфраструктуры в городе были повреждены в результате обстрелов. В их число входят Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что жители правобережной части региона будут эвакуированы на левый берег Днепра, так как угроза затопления с каждым днем становится все сильнее из-за непрекращающихся обстрелов.

Армия,СВО,Владимир Леонтьев,
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