Власти заявили о грандиозных разрушениях Каховской ГЭС

Каховская гидроэлектростанция в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины получила сильные повреждения, но они могут быть устранены. Ремонт займет не менее года даже в случае использования современных технологий. Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает ТАСС.
По его словам, степень разрушения Каховской ГЭС «грандиозна». Он отметил, что конструкция в свое время была построена быстро, поэтому современные технологии позволят восстановить ее в кратчайшие сроки.
При этом Леонтьев подчеркнул, что «достаточно быстро» следует толковать с оглядкой на «масштабы Вселенной». Ремонт Каховской ГЭС займет не менее года, точные сроки установят специалисты.
Леонтьев подчеркнул, что многие объекты инфраструктуры в городе были повреждены в результате обстрелов. В их число входят Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что жители правобережной части региона будут эвакуированы на левый берег Днепра, так как угроза затопления с каждым днем становится все сильнее из-за непрекращающихся обстрелов.