Власти заявили о грандиозных разрушениях Каховской ГЭС

Каховская гидроэлектростанция в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины получила сильные повреждения, но они могут быть устранены. Ремонт займет не менее года даже в случае использования современных технологий. Об этом заявил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, передает ТАСС.

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По его словам, степень разрушения Каховской ГЭС «грандиозна». Он отметил, что конструкция в свое время была построена быстро, поэтому современные технологии позволят восстановить ее в кратчайшие сроки.

При этом Леонтьев подчеркнул, что «достаточно быстро» следует толковать с оглядкой на «масштабы Вселенной». Ремонт Каховской ГЭС займет не менее года, точные сроки установят специалисты.

Леонтьев подчеркнул, что многие объекты инфраструктуры в городе были повреждены в результате обстрелов. В их число входят Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие.