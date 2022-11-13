В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

"Калашников" стал главным предприятием поставок экипировки для армии России

Ferra.ruиещё 2

От информированного источника стало известно, что концерн "Калашников" теперь назначен главным предприятием, руководящим поставками боевой экипировки в Вооруженные силы России (ВС РФ). Этим он поделился с РИА Новости.

"Калашников" стал главным предприятием поставок экипировки для армии России
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Решением Минпромторга концерн "Калашников" назначен сводным интегратором данных и координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военнослужащим — а это десятки государственных и частных компаний и даже индивидуальные предприниматели — будут на регулярной основе отчитываться "Калашникову" о поставках бронежилетов, шлемов и иных элементов экипировки в ВС России Источник РИА Новостей

По словам источника это сделано для того, что обеспечить Минобороны боевой экипировкой в нынешних условиях, когда “оборонно-промышленный комплекс и вся система гособоронзаказа сталкивается с беспрецедентными вызовами, связанными со специальной военной операцией и обеспечением всем необходимым мобилизованных", делится издание.

Армия,Верховный суд,Ижмаш,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители