"Калашников" стал главным предприятием поставок экипировки для армии России

От информированного источника стало известно, что концерн "Калашников" теперь назначен главным предприятием, руководящим поставками боевой экипировки в Вооруженные силы России (ВС РФ). Этим он поделился с РИА Новости.

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Решением Минпромторга концерн "Калашников" назначен сводным интегратором данных и координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь предприятия, участвующие в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военнослужащим — а это десятки государственных и частных компаний и даже индивидуальные предприниматели — будут на регулярной основе отчитываться "Калашникову" о поставках бронежилетов, шлемов и иных элементов экипировки в ВС России Источник РИА Новостей