Киевские силовики кормят пленных на Украине испортившимся картофелем, который выбрасывают при отборе корма для свиней, рассказал журналистам освобожденный из плена рядовой народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Станислав Лебеденко.

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— Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось, — заявил он.

По словам военнослужащего, такой информацией с ним поделились российские контрактники, которых они встретили при обмене. Лебеденко также рассказал, что российских военнопленных заставляли работать больше 12 часов ежедневно. В интервью РИА Новости он заметил, что солдат поднимали в шесть утра и до ночи держали «на ногах».