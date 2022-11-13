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1 час назад

Освобожденный солдат рассказал, что пленных на Украине кормят гнилой картошкой

Вечерняя Москва

Киевские силовики кормят пленных на Украине испортившимся картофелем, который выбрасывают при отборе корма для свиней, рассказал журналистам освобожденный из плена рядовой народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Станислав Лебеденко.

Освобожденный боец ДНР раскрыл, чем кормили пленных на Украине
Фото: unsplashunsplash

— Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось, — заявил он.

По словам военнослужащего, такой информацией с ним поделились российские контрактники, которых они встретили при обмене. Лебеденко также рассказал, что российских военнопленных заставляли работать больше 12 часов ежедневно. В интервью РИА Новости он заметил, что солдат поднимали в шесть утра и до ночи держали «на ногах».

В минувший четверг, 10 ноября, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что абсолютно все российские солдаты, побывавшие в украинском плену, подвергались пыткам и избиениям. По словам Пушилина, хуже всего дела обстоят с теми солдатами, которых удалось освободить из плена 3 ноября. Четырех из 19 освобожденных бойцов госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

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