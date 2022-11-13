Волонтеры передали экипировку для укрепляющих линию обороны в Запорожской области военных

"Продуктовые наборы были переданы волонтерами пенсионерам, многодетным семьям и семьям, в которых есть люди с ограниченными возможностями. В то же время мобилизованные военнослужащие, которые укрепляют линию обороны на одном из важных участков в Запорожской области, получили дополнительную экипировку, средства связи и медикаменты. В ответ они поблагодарили неравнодушных жителей из регионов России за поддержку и присланное снаряжение", - говорится в сообщении.