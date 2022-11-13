В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Волонтеры передали экипировку для укрепляющих линию обороны в Запорожской области военных

ТАСС

Волонтеры региональных общественных и благотворительных организаций передали дополнительную экипировку мобилизованным, которые укрепляют линию обороны в Запорожской области, а также гуманитарную помощь для жителей отдаленных населенных пунктов региона. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.

Волонтеры передали экипировку для укрепляющих линию обороны в Запорожской области военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Продуктовые наборы были переданы волонтерами пенсионерам, многодетным семьям и семьям, в которых есть люди с ограниченными возможностями. В то же время мобилизованные военнослужащие, которые укрепляют линию обороны на одном из важных участков в Запорожской области, получили дополнительную экипировку, средства связи и медикаменты. В ответ они поблагодарили неравнодушных жителей из регионов России за поддержку и присланное снаряжение", - говорится в сообщении.

Военнослужащие поблагодарили волонтеров за помощь, отметив, что сейчас она особенно важна. "Осень - обостряются сезонные заболевания. И медикаменты, которые нам поставили, очень нужны. Очень вовремя", - объяснил офицер с позывным "Ярославль".

В ведомстве отметили, что противник предпринимал попытки атаковать участок, который укрепляют российские военнослужащие, но отходил на исходные рубежи, неся потери.

Армия,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители