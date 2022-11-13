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56 минут назад

Удар по Николаеву поразил казармы ВСУ в школе

Lenta.ru

Казармы Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованные в одной из школ Николаева, были поражены российским ударом 1 ноября вместе с личным составом. Об этом РИА Новости рассказал активист николаевского подполья.

Удар по Николаеву поразил казармы ВСУ в школе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «военные ноют по поводу прилетов в здание гимназии». Речь идет о Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса. Активист также заявил, что в 2014 году в этой школе «продавали в столовой компот с названием "Кровь русских младенцев".

Сейчас школы в Николаеве переведены на дистанционное обучение, в зданиях учебных заведений детей и учителей нет.

Ранее активист подполья в Николаеве рассказал об облавах, которые устраивает Служба безопасности Украины (СБУ) в городе для того, чтобы найти связанных с Россией людей. По его словам, проверки украинские силовики устраивают на всех блокпостах, проверяют машины и квартиры, фотографируют документы и переписки в телефоне.

Армия,СВО,СБУ,
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