В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
23 минуты назад

В США назвали причину упадка американских средств сдерживания

Lenta.ru

Американские неядерные средства сдерживания стремительно приходят в упадок из-за ограничения военных в средствах. Такую причину назвал обозреватель издания 19FortyFive.

В США назвали причину упадка американских средств сдерживания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При составлении бюджета с нулевой базой у силы сдерживания слишком мало средств», — указал автор материала. Он напомнил, что национальная техника устаревает, а ее модернизации приходится ждать.

«Средний возраст самолетов американских ВВС — 29 лет. Флот ВМС сократится до 280 кораблей к 2037 году», — добавил журналист. Армия США также сокращается, указал он, обратив внимание на прошлогодний недобор новобранцев.

При этом военное руководство страны уже давно бьет тревогу. Так, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен заявил, что Пентагон «излишне бюрократичен, а мы не склонны к рискам».

Армия,Джон Хайтен,Пентагон,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители