В США назвали причину упадка американских средств сдерживания

«При составлении бюджета с нулевой базой у силы сдерживания слишком мало средств», — указал автор материала. Он напомнил, что национальная техника устаревает, а ее модернизации приходится ждать.

«Средний возраст самолетов американских ВВС — 29 лет. Флот ВМС сократится до 280 кораблей к 2037 году», — добавил журналист. Армия США также сокращается, указал он, обратив внимание на прошлогодний недобор новобранцев.

При этом военное руководство страны уже давно бьет тревогу. Так, заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен заявил, что Пентагон «излишне бюрократичен, а мы не склонны к рискам».