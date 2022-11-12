Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетил вместе с журналистом Владимиром Соловьевым территорию Донецкого аэропорта, где командир батальона "Спарта" Артем Жога рассказал им о недавней полной зачистке этого района от остававшихся в его окрестностях украинских военных. Видеозапись с кадрами их поездки в аэропорт врио главы республики разместил в субботу в своем Telegram-канале.

"С Владимиром Соловьевым посетили "Спарту" в Донецком аэропорту", - написал Пушилин.

На видезаписи полковник Народной милиции ДНР Жога рассказал Пушилину и Соловьеву о том, что ранее район Донецкого аэропорта был передним краем, а сейчас является глубоким тылом сил ДНР. Командир "Спарты" отметил, что интенсивность украинских обстрелов Донецка снизилась после того, как украинские войска удалось отбросить дальше от города.

Пушилин и Соловьев также посетили госпиталь, где проходят лечение раненые бойцы ДНР, видеосюжет об их пребывании там был размещен в телеграм-канале врио главы ДНР. Руководитель республики и известный журналист встретились с врачами больницы и находящимися на лечении бойцами сил республики, побеседовали с ними, пожелав раненым скорейшего выздоровления.