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24 минуты назад

Пушилин с Соловьевым посетили территорию Донецкого аэропорта

ТАСС

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетил вместе с журналистом Владимиром Соловьевым территорию Донецкого аэропорта, где командир батальона "Спарта" Артем Жога рассказал им о недавней полной зачистке этого района от остававшихся в его окрестностях украинских военных. Видеозапись с кадрами их поездки в аэропорт врио главы республики разместил в субботу в своем Telegram-канале.

"С Владимиром Соловьевым посетили "Спарту" в Донецком аэропорту", - написал Пушилин.

На видезаписи полковник Народной милиции ДНР Жога рассказал Пушилину и Соловьеву о том, что ранее район Донецкого аэропорта был передним краем, а сейчас является глубоким тылом сил ДНР. Командир "Спарты" отметил, что интенсивность украинских обстрелов Донецка снизилась после того, как украинские войска удалось отбросить дальше от города.

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Пушилин и Соловьев также посетили госпиталь, где проходят лечение раненые бойцы ДНР, видеосюжет об их пребывании там был размещен в телеграм-канале врио главы ДНР. Руководитель республики и известный журналист встретились с врачами больницы и находящимися на лечении бойцами сил республики, побеседовали с ними, пожелав раненым скорейшего выздоровления.

В понедельник полковник Народной милиции ДНР, командир разведывательного батальона "Спарта" Артем Жога сообщил, что территория Донецкого аэропорта полностью зачищена от украинских сил, ВС Украины отброшены за трассу М-4. Он отметил, что все здания аэропорта контролировались силами ДНР с 2015 года, но в районе поселка Опытное оставались незанятые позиции. Общая площадь территории аэропорта свыше 10 кв км.

Армия,Видео,СВО,Денис Пушилин,Владимир Соловьев,
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