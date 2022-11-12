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27 минут назад

Рогозин заявил о скором поступлении ВС России оружия, которое обеспечит победу

Деловая газета "Взгляд"

В зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу, сообщил экс-гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин: союзные силы скоро получат оружие, которое обеспечит победу
Фото: Дмитрий Рогозин/TalegramДмитрий Рогозин/Talegram

По его словам, союзным силам необходимы самые современные образцы, их надо внедрять. Рогозин отметил, что в ближайшие месяцы ожидается поступление в ВС России и в народное ополчение ЛНР и ДНР оружия, которое позволит победить, передает РИА «Новости».

Также он отметил, что необходимо выдержать некий период раскачки.

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Ранее Рогозин заявил, что группа военных советников «Царские волки» работает с разработчиками над созданием легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, испытания будут проходить прямо на фронте.

Армия,СВО,Дмитрий Рогозин,Верховный суд,Роскосмос,
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