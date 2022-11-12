Пригожин объяснил похвалу в адрес Суровикина

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что 9 ноября командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин «поступил как мужчина» и не ушел «в чурики». Так предприниматель ответил на вопрос журналистов, которые поинтересовались: почему он критиковал генерала Александра Лапина после ситуации в Красном Лимане, но при этом хвалил Суровикина после ухода российских войск из Херсона. При этом Пригожин заметил, что Лапин был, по аналогии с игрой в «пятнашки», «запятнан», передает пресс-служба «Конкорда». Предприниматель, по его собственным словам, не утверждал, что генерал «в домике».