Боец ВС РФ рассказал о дуэли российского и украинского танков в ДНР

Российские военные продолжают уничтожать военную технику украинских националистов в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
Военкоры «Известий» обнародовали видео дуэли российского и украинского танков, развернувшейся на просторах ДНР. Сообщается, что ВСУ предприняли попытку атаки на подразделения ВС РФ, но им помешал экипаж танка ВС РФ.
«Танк противника вышел на огневой рубеж для подавления нашей пехоты, стрелковой роты. И тем самым нас вызвали. Мы находились в исходном районе в дежурном режиме. Мы выскочили и раз на раз, как говорится, вышли в бой», — рассказал боец ВС РФ с позывным Суетолог.
По его словам, бой продолжался 10-15 секунд и после грамотной корректировки огня танк ВСУ был подбит, а украинский экипаж был вынужден спасаться бегством.