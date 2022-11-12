Боец ВС РФ рассказал о дуэли российского и украинского танков в ДНР

«Танк противника вышел на огневой рубеж для подавления нашей пехоты, стрелковой роты. И тем самым нас вызвали. Мы находились в исходном районе в дежурном режиме. Мы выскочили и раз на раз, как говорится, вышли в бой», — рассказал боец ВС РФ с позывным Суетолог.