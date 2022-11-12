В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Боец ВС РФ рассказал о дуэли российского и украинского танков в ДНР

Слово и Дело

Российские военные продолжают уничтожать военную технику украинских националистов в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.

Боец ВС РФ рассказал о дуэли российского и украинского танков в ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Военкоры «Известий» обнародовали видео дуэли российского и украинского танков, развернувшейся на просторах ДНР. Сообщается, что ВСУ предприняли попытку атаки на подразделения ВС РФ, но им помешал экипаж танка ВС РФ.

«Танк противника вышел на огневой рубеж для подавления нашей пехоты, стрелковой роты. И тем самым нас вызвали. Мы находились в исходном районе в дежурном режиме. Мы выскочили и раз на раз, как говорится, вышли в бой», — рассказал боец ВС РФ с позывным Суетолог.

По его словам, бой продолжался 10-15 секунд и после грамотной корректировки огня танк ВСУ был подбит, а украинский экипаж был вынужден спасаться бегством.

Армия,Верховный суд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители