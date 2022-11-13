ДНР: ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 13 ноября обстреляли Горловку из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Обстрел велся со стороны Константиновки. Всего, по данным СЦКК, украинские военные выпустили шесть ракет. 6 ноября мэр Горловки Иван Приходько заявил, что в городе в результате обстрела со стороны украинских войск поврежден газопровод.
Ранее Приходько сообщил, что ВСУ обстреляли завод "Стирол" в ночь на 3 ноября. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Донецкой и Луганской народных республик.