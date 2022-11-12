Рогозин призвал прекратить «играть в демократию» в условиях СВО

Экс-глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что адекватные для мирного времени принципы госзакупок в области вооружений оказываются менее эффективными в условиях военного конфликта. Он отметил, что следует закупать самое эффективное оружие, а не самое дешевое, пишет РИА «Новости».

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Рогозин подчеркнул, что длительные процедуры согласования хороши для мирного времени. На фоне спецоперации они могут быть излишними.

По его словам, федеральное законодательство требует проведения конкурсных процедур. Проблема заключается в том, что по конкурсу выбираются «не лучшие системы вооружения, а самые дешевые».

Соответственно, следует прекратить «играть в демократию», пояснил Рогозин. Государству необходимо незамедлительно внедрять то, что действительно необходимо для победы на фронте, добавил он.