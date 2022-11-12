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19 минут назад

Рогозин призвал приобретать для нужд СВО самое эффективное вооружение

Илья Родин

Экс-глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что адекватные для мирного времени принципы госзакупок в области вооружений оказываются менее эффективными в условиях военного конфликта. Он отметил, что следует закупать самое эффективное оружие, а не самое дешевое, пишет РИА «Новости».

Рогозин призвал прекратить «играть в демократию» в условиях СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рогозин подчеркнул, что длительные процедуры согласования хороши для мирного времени. На фоне спецоперации они могут быть излишними.

По его словам, федеральное законодательство требует проведения конкурсных процедур. Проблема заключается в том, что по конкурсу выбираются «не лучшие системы вооружения, а самые дешевые».

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Соответственно, следует прекратить «играть в демократию», пояснил Рогозин. Государству необходимо незамедлительно внедрять то, что действительно необходимо для победы на фронте, добавил он.

Ранее Рогозин рассказал, что тесно взаимодействует с группами разработчиков новейших вооружений.

Армия,СВО,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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