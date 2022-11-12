"Если мы говорим о херсонском направлении, <...> у противника порядка 40 тыс. человек, которых они могут перекинуть на то или другое направление. <...> Запорожское является приоритетным - потому что мечта Зеленского - рассечь фронт, нашу группировку и выйти к Бердянску уже озвучивалась. Так что, думаю, в этом направлении они будут пытаться двигаться", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".