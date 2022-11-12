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11 минут назад

Рогов: ВСУ могут направить около 40 тыс. человек с херсонского на запорожское направление

ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перебросить к линии соприкосновения в Запорожской области около 40 тыс. человек с херсонского направления. Об этом сообщил в субботу председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если мы говорим о херсонском направлении, <...> у противника порядка 40 тыс. человек, которых они могут перекинуть на то или другое направление. <...> Запорожское является приоритетным - потому что мечта Зеленского - рассечь фронт, нашу группировку и выйти к Бердянску уже озвучивалась. Так что, думаю, в этом направлении они будут пытаться двигаться", - сказал он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Рогов отметил, что скопление сил наблюдается уже более двух месяцев. По его данным, именно на запорожском направлении фиксируется большое число иностранных наемников, больше всех поляков, "на втором месте" грузины, также фиксируется присутствие чеченских боевиков. Однако он подчеркнул, что союзные силы также укрепляют свои позиции на этом участке.

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Ранее Рогов сообщил ТАСС, что в условиях усиления украинских позиций на запорожской линии соприкосновения союзные силы укрепляют линию обороны. Он уточнил, что подкрепление Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения поступает "подготовленное, обстрелянное, имеющее опыт боевых действий", среди них есть наемники. По его словам, ситуация непростая, но контролируемая, "линия обороны усиливается и укрепляется каждый день".

Армия,Видео,СВО,Владимир Рогов,
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