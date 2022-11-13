В Новой Каховке заявили об эвакуации значительной части жителей

Значительная часть жителей города Новая Каховка в Херсонской области уже эвакуировались, однако мероприятия по вывозу горожан продолжаются. Об этом ТАСС сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
"Конечно, значительно большая часть города уже эвакуирована. Дело в том, что эвакуация началась не сейчас, не в октябре, а значительная часть людей выехала, когда все ракетные обстрелы уничтожали город и мирное население", - сказал Леонтьев.
Он уточнил, что только за последние дни город покинуло несколько тысяч жителей. Они эвакуировались на автобусах, а также на личном автотранспорте.
18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Алешкинского, Великолепетихского, Верхнерогачикского, Голопристанского, Горностаевского, Каховского муниципальных округов.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина отдал приказ отвести российские войска в Херсонской области с правобережья Днепра, где расположен областной центр, на левый берег. Суровикин подчеркивал, что российские военные успешно отбивали украинские атаки, а решение об отводе сил связано в том числе с угрозой изоляции группировки из-за затопления территорий ниже Каховской ГЭС. По его словам, все желающие мирные жители - более 115 тыс. человек - уже эвакуировались с правого берега.