В Новой Каховке заявили об эвакуации значительной части жителей

Значительная часть жителей города Новая Каховка в Херсонской области уже эвакуировались, однако мероприятия по вывозу горожан продолжаются. Об этом ТАСС сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

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"Конечно, значительно большая часть города уже эвакуирована. Дело в том, что эвакуация началась не сейчас, не в октябре, а значительная часть людей выехала, когда все ракетные обстрелы уничтожали город и мирное население", - сказал Леонтьев.

Он уточнил, что только за последние дни город покинуло несколько тысяч жителей. Они эвакуировались на автобусах, а также на личном автотранспорте.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Алешкинского, Великолепетихского, Верхнерогачикского, Голопристанского, Горностаевского, Каховского муниципальных округов.