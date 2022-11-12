Минобороны РФ: в Харьковской области подавили батарею гаубиц М777

Вооруженные силы РФ в ходе контрбатарейной борьбы в Харьковской области подавили батарею артиллерийских систем М777 производства США. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея артиллерийских систем М777 производства США", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

М777 - буксируемая гаубица калибра 155 мм, разработанная британской компанией BAE Systems и сменившая на вооружении сухопутных войск США более тяжелые гаубицы М198. Также имеется в распоряжении армий Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии и Украины. Дальность стрельбы М777 обычным снарядом составляет около 25 км, специальным - до 40 км.