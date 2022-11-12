Украинские военные продолжают минировать территории, прилегающие к границе с Белоруссией . Об этом в субботу сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

"Помимо разрушения подъездных дорог и объектов инфраструктуры вблизи пунктов пропуска, на сопредельной стороне устанавливаются мины и на зеленой границе", - говорится в сообщении Telegram-канала ГПК.

В нем отмечается, что зафиксирован очередной подобный факт и выложен соответствующий видеоматериал.

В начале октября председатель ГПК Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия государственной границы с Белоруссией, с этой целью взорваны практически все пограничные мосты и минируются дороги на границе с Белоруссией.