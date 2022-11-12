В ЛНР сообщили об обстреле Стаханова ракетами из HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 01:45 обстреляли Стаханов в Луганской народной республике ракетами из HIMARS. Об этом сообщается в Telegtam-канале представительства республики в СЦКК.

Фото: Телеграм-канал «Военный обозреватель» Телеграм-канал «Военный обозреватель»

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 10 ноября обстреляли Артемовск в Луганской народной республике из реактивных систем залпового огня HIMARS.

Отмечалось, что обстрел произошел в 03:55, было выпущено три ракеты. До этого стало известно, что российские системы ПВО уничтожили 25 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Зеленовка, Антоновка, Новокаиры, Новая Каховка Херсонской области, Краснореченское и Стаханов в ЛНР.